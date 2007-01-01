Характеристики товара
Описание
Журнальный стол, отлично впишется в интерьере квартиры, офиса или коттеджа. Оптимальные размеры, изящная форма стола позволят использовать его как: тумба под телевизор (тв), подставка для цветов, ноутбука или кофейный столик для завтрака. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Столешница изготовлена из высококачественного ЛДСП толщиной 16мм. На ножках имеются колеса со стопором. Благодаря жесткому каркасу стол выдерживает нагрузку до 130кг. Изделие комплектуется колесами со стопом. Поставляется стол в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 505мм, ширина 800мм, глубина 500мм. Размер упаковки: 890мм длина, 510мм ширина, 100мм высота. Вес с упаковкой 11кг, без упаковки 9,9кг
Варианты исполнения
Металл (черный матовый,белый матовый,золото)
ЛДСП 16мм (черный,белый,дуб вотан)
Дополнительные цвета ЛДСП (ясень анкор светлый,антрацит,винтерберг)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина500 мм
- Высота505 мм
- Вес9.9 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый, черный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки890 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет