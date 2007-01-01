Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый
12 оценок
32 090
Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый - фото 1Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый - фото 2Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый - фото 3Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый - фото 4Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый - фото 5Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый - фото 6
Стол Terrain, столешница керамика белый матовый, основание металл белый

Артикул: CH-079-819
12 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Диаметр890 мм
  • Вес27 кг
  • Материал столешницыМДФ, керамика
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Круглый стол Terrain станет изысканным акцентом вашей кухни или обеденной зоны. Столешница из белой матовой керамики с тонким мраморным рисунком выглядит стильно и сдержанно, создавая светлый, лёгкий образ. Такая поверхность устойчива к влаге и царапинам, идеально подходя для ежедневного использования. Основание из металла в актуальном оттенке латте выполнено в виде цилиндрической колонны с рифлёной фактурой, придающей модели современный характер. Круглая опорная плита обеспечивает отличную устойчивость и визуально балансирует утончённый верх, создавая гармоничный силуэт. Стол Terrain с диаметром 90 см подходит для уютных кухонь, столовых и кафе. Нейтральные цвета и лаконичная форма легко вписываются в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры, позволяя создавать стильные и функциональные композиции для дружеских встреч и семейных ужинов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Диаметр890 мм
  • Вес27 кг
  • Материал столешницыМДФ, керамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки1180 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Вес упаковки29 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
