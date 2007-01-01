Характеристики товара
Описание
Круглый стол Terrain станет изысканным акцентом вашей кухни или обеденной зоны. Столешница из белой матовой керамики с тонким мраморным рисунком выглядит стильно и сдержанно, создавая светлый, лёгкий образ. Такая поверхность устойчива к влаге и царапинам, идеально подходя для ежедневного использования. Основание из металла в актуальном оттенке латте выполнено в виде цилиндрической колонны с рифлёной фактурой, придающей модели современный характер. Круглая опорная плита обеспечивает отличную устойчивость и визуально балансирует утончённый верх, создавая гармоничный силуэт. Стол Terrain с диаметром 90 см подходит для уютных кухонь, столовых и кафе. Нейтральные цвета и лаконичная форма легко вписываются в современные, скандинавские и минималистичные интерьеры, позволяя создавать стильные и функциональные композиции для дружеских встреч и семейных ужинов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Диаметр890 мм
- Вес27 кг
- Материал столешницыМДФ, керамика
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка40
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки1180 мм
- Глубина упаковки190 мм
- Вес упаковки29 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет