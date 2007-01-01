Характеристики товара
Описание
Натуральная цветовая палитра и фактура керамической столешницы открывает новые возможности для всех, кто хочет видеть свое пространство красивым, экологически чистым и гармоничным. Столешница из керамики преобразит любое помещение и внесет лоска в кухню, кафе, бар или ресторан.
ЭКОЛОГИЯ И ГАРМОНИЯ
Столешница выполнена из уникального материала – керамики. Керамика – экологически чистый материал нового поколения, созданный из натуральных компонентов, подаренных природой и обработанных человеком с помощью уникальных технологий – кварцевого песка и глины, полевого шпата и минеральных красителей.
ДИЗАЙНЕРСКИЙ СТИЛЬ
Столешница из керамики смотрится изящно и невесомо, поскольку имеет по краям толщину 5.6 мм. Рельефная поверхность столешницы визуально неотличима от натурального камня.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Закругленные углы и обработка кромки - делают ее безопасной для использования.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО
Столешницы из керамики прочны и долговечны. Они влагонепроницаемы и морозоустойчивы. Сохраняют первозданный цвет и текстуру даже под воздействием высоких температур или яркого солнца. Все это позволяет Вам смело эксплуатировать и с успехом ставить стол с керамической столешницей напротив окна.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
Керамика - гигиеничный материал, за которым легко и приятно ухаживать. На нем не остаются пятна, он не впитывает грязь. Керамику можно мыть с применением различных средств санитарной обработки, что делает столешницу идеальной для приготовления и приема пищи.
Не рекомендуется:
- ставить горячее без специальных подставок
- резать на поверхности без использования доски
- использовать на улице под открытым небом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диаметр столешницы - 900 мм.
Толщина керамики - 5,6 мм.
Толщина столешницы с фанерной основой - 24 мм.
Максимальная нагрузка на столешницу – 50 кг.
Под заказ доступны различные виды отделки: глянцевые, цветные, древесные.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота24 мм
- Диаметр900 мм
- Вес14.2 кг
- Материал столешницыкерамика
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет