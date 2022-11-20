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Подстолье Опал

Артикул: CH-050-450
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Диаметр700 мм
  • Вес15,87 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1100 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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