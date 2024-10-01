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Стопка «Бостон шот», стекло 50 мл, прозрачный - фото 1Стопка «Бостон шот», стекло 50 мл, прозрачный - фото 2

Стопка «Бостон шот», стекло 50 мл, прозрачный

Артикул: CH-064-298
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Стопки «‎Бостон шот» подойдут для ежедневной и праздничной сервировки стола. Изысканный минималистичный дизайн будет уместен в классическом и деловом стиле сервировки. Рюмки сделаны из прочного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Даже при интенсивном использовании стопки не теряют свой первоначальный вид. Прозрачное стекло без оттенка, поэтому не искажает цвет напитка. Вам не составит труда ухаживать за стопками, допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 50 мл, высота 77 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота77 мм
  • Диаметр45 мм
  • Вес0,075 кг
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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