Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Стопки «Бостон шот» подойдут для ежедневной и праздничной сервировки стола. Изысканный минималистичный дизайн будет уместен в классическом и деловом стиле сервировки. Рюмки сделаны из прочного материала, стекло устойчиво к появлению сколов и трещин. Даже при интенсивном использовании стопки не теряют свой первоначальный вид. Прозрачное стекло без оттенка, поэтому не искажает цвет напитка. Вам не составит труда ухаживать за стопками, допускается мойка в посудомоечной машине. Объем 50 мл, высота 77 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота77 мм
- Диаметр45 мм
- Вес0,075 кг
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт