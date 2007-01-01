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Настоящее фото товара Стойка ограждения под канат, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
Стойка ограждения под канат, сталь нержавеющая
15 оценок
6 190
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Стойка ограждения под канат, сталь нержавеющая - фото 1

Стойка ограждения под канат, сталь нержавеющая

Артикул: CH-059-844
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота900 мм
  • Диаметр310 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Диаметр310 мм
  • Вес10 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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