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Настоящее фото товара Звонок на ресепшен на стеклянной подставке, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
Звонок на ресепшен на стеклянной подставке, хромированный
15 оценок
3 49043
6 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Звонок на ресепшен на стеклянной подставке, хромированный - фото 1
Распродажа

Звонок на ресепшен на стеклянной подставке, хромированный

Артикул: CH-059-817
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина150 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота110 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота110 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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