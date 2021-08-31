Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Loft Dark, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Loft Dark
12 оценок
2 890
Стул барный Loft Dark - фото 1
Стул барный Loft Dark

Артикул: CH-079-935
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.5 кг
Характеристики товара

Описание

Барный стул это не просто практичная мебель, это еще и эстетичный элемент декора, преображающий даже самую скучную обстановку. Стулья подойдут для создания зоны отдыха в бане или сауне а так же на балконе или лоджии. Благодаря прочному металлокаркасу, стул выдерживает большой вес а удобная подножка сделает ваш отдых максимально комфортным. Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется стул в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 820мм, ширина 370мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 810мм длина, 390мм ширина,60мм высота. Вес с упаковкой 5кг, без упаковки 4,5кг

Основные характеристики

  • Материал сиденьяЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки60 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

