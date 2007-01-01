Характеристики товара
Описание
Барный табурет это не просто практичная мебель, это еще и эстетичный элемент декора, преображающий даже самую скучную обстановку. Табуреты подойдут для создания зоны отдыха в бане или сауне а так же на балконе или лоджии. Благодаря прочному металлокаркасу, табурет выдерживает большой вес а удобная подножка сделает ваш отдых максимально комфортным. Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется табурет в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 490мм, ширина 370мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 460мм длина, 390мм ширина,60мм высота. Вес с упаковкой 4,2кг, без упаковки 3,8кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина350 мм
- Высота490 мм
- Вес3.8 кг
- Материал сиденьяЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветлофт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки390 мм
- Глубина упаковки60 мм
- Вес упаковки4.20 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет