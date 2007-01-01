Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Табурет барный Tiny
Табурет барный Tiny
12 оценок
2 590
Табурет барный Tiny - фото 1

Табурет барный Tiny

Артикул: CH-079-936
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина370 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота490 мм
  • Вес3.8 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Барный табурет это не просто практичная мебель, это еще и эстетичный элемент декора, преображающий даже самую скучную обстановку. Табуреты подойдут для создания зоны отдыха в бане или сауне а так же на балконе или лоджии. Благодаря прочному металлокаркасу, табурет выдерживает большой вес а удобная подножка сделает ваш отдых максимально комфортным. Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется табурет в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 490мм, ширина 370мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 460мм длина, 390мм ширина,60мм высота. Вес с упаковкой 4,2кг, без упаковки 3,8кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина370 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота490 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал сиденьяЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветлофт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки60 мм
  • Вес упаковки4.20 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Табурет барный Tiny
Табурет барный Tiny
2 590
