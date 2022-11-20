Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес5.45 кг
- Объем0.11 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветрозовый, белый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Albert, кожа бежевый
Стул Uno, бархат красный/ ножки чёрный конус
Стул Uno, бархат синий/ ножки чёрный профиль
Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый
Стул Mason, бархат серый
Барный стул Mint, корица, на основании лифт
Parlament Кожа Черный
President Кожа Черный
President Экокожа Черный
Paris Ткань Темно-Серый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Люстра Ideal Lux Edelweiss
Подсветка Gleam черный
Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный
Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см
Пакистанский ковёр шерстяной «SHAWL KANDI»
Люстра потолочная Рандом, оранжевый/ прозрачный, 9 ламп