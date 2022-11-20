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Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - фото 1Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - фото 2Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - фото 3Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - фото 4Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - фото 5

Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый

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Характеристики товара

Описание

Материал обивки ткань - Brandy 17

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина570 мм
  • Цветоранжевый

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Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете 0909
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете CreamCream
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете 666666
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете 0404
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете ecruecru
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете 1414
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Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете 4141
Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый - обивка в цвете 2626
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Кресло Денди с английской утяжкой, оранжевый — выполненные заказы

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