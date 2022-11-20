Характеристики товара
Описание
Материал обивки ткань - Brandy 17
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина660 мм
- Глубина570 мм
- Цветоранжевый
Материал обивки ткань - Brandy 17
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