Характеристики товара
Описание
Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина374 мм
- Высота460 мм
- Материал каркасадерево
- Цветбелый
Варианты исполнения: Шпон: серый ясень, тёмный ясень, дуб, молочный дуб, дуб шампань, орех антик, венге
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Стул Диамант пластиковый, серебрянный
Стул Мадрид
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный
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Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2