Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота840/955 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота до сиденья400/515 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркаснемонолитный, металл
- Допустимая нагрузка100
- Цветсерый
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