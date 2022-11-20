Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес5.45 кг
- Объем0.11 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Кьявари Bride пластик белый
Стул Field пластик белый
Стул Field пластик темно-бирюзовый
Стул Field пластик черный
Стул Lady пластик белый
Стул Lady пластик коричневый
Стул Lady пластик серо-зеленый
Стул Lady пластик черный
Стул Валенсия оранжевый
Стул Валенсия темно-синий
Стул Квета
Стул Lancelot, синий
Диван California Triple Set
Подвесной светильник Фарос
Стул Хоффман, Серый Nella велюр/ черный каркас
Стул Валентино, желтый