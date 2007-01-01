Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Лауро, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лауро
35 оценок
17 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Лауро - фото 1Кресло Лауро - фото 2Кресло Лауро - фото 3Кресло Лауро - фото 4

Кресло Лауро

Артикул: CH-029-198
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Руджеро, золото
Фотография товара Стул Руджеро, золото от компании ChiedoCover.
Следующий Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11
Фотография товара Стул деревянный Лауро патина золото / бежевый тесьма 11 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 69 см. Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 57; Глубина - 60; Высота - 99; Ширина сиденья - 47; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 52;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый, орех
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Ува L, красный/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, красный/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, красный/ венге

39
  • бежевый
  • голубой, белый
  • красный, черный
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Прима пурпл фиолетовый, белая морилка

74
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Папасан, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Кресло для отдыха Папасан

33
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Ева серое, сосна венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева серое, сосна венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева серое, сосна венге

49
Фотография товара Кресло Верди, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Верди, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от66 190
Оптовая цена

Кресло Верди, синее

10
Фотография товара Кресло Cloud D100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud D100, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена

Кресло Cloud D100

6
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Grey

5
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Bello Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bello Beige, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена

Стул Bello Beige

13
Фотография товара Кресло Alt RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Alt RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Кресло Alt RCH, черный

12
Фотография товара Кресло Prime RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prime RCH, черный , произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло Prime RCH, черный

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый

14
  • черный, бирюзовый
  • белый, бирюзовый
  • коричневый, черный
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый

13
  • серый
  • бежевый
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, латте велюр/ черный каркас

80
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой

5
Фотография товара Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Дарк, велюр Марбел 103 Креам, ножки венге

14
Фотография товара Стул Pontus 360 бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pontus 360 бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стул Pontus 360 бежевый, черный

7
  • серый, черный
  • бежевый, черный
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89057
15 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

26
  • синий, черный
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 79026
13 090 ₽Оптовая цена

Стул Каса темно-серый, велюр / черный каркас

5
  • серый, черный
  • бежевый, черный
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, велюр голубой

11
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул Логан СН, велюр, изумрудный

5
В наличии 34 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Фотография товара Кресло Рио, зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рио, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Рио, зеленое

35
  • бежевый
  • желтый
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet красный/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet красный/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet красный/ белый

46
  • коричневый, розовый
  • белый, черный
  • бежевый, зеленый
Фотография товара Кресло Клауд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клауд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Кресло Клауд

41
Фотография товара Кресло Варело, велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр темно-зеленый

33
Фотография товара Кресло офисное Абдал, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, Хром PU

7
Фотография товара Кресло Bend от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bend, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Bend

5
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Libra рогожка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Libra рогожка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 69050
22 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Libra рогожка черный

26
  • белый, серый
  • черный
В наличии 80 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Барселона, бежевый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Барселона, бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
88 09011
97 890 ₽

Кресло Барселона, бежевый, коричневый

13
Распродажа
Фотография товара Кресло Конфеле, терракотовый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Конфеле, терракотовый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
17 69012
19 990 ₽

Кресло Конфеле, терракотовый, шенилл

11
  • оранжевый
  • темно-серый

Товар в корзине

Кресло Лауро
Кресло Лауро
от 17 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стул Амбрелла, поворотный механизм, бирюзовый, каркас белый

14
  • черный, бирюзовый
  • белый, бирюзовый
  • коричневый, черный
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул Одди Оригинал полубарный, велюр, бежевый

13
  • серый
  • бежевый
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, латте велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29022
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, латте велюр/ черный каркас

80
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, черный, золотой

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности