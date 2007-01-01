Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Высота990 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес7.5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветкоричневый, орех
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки640 мм
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет