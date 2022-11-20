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Кресло Лауро

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Кресло Ибица, зеленый

Характеристики товара

Описание

Размеры упаковки

Вес
7.5 кг
Объем
0.539 куб. м

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм

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