Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки
Вес
7.5 кг
Объем
0.539 куб. м
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
Размеры упаковки
Вес
7.5 кг
Объем
0.539 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден