Товар в корзине. Перейти
Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный - фото 1Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный - фото 2Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный - фото 3Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный - фото 4Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный - фото 5

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

Артикул: CH-052-461
6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Asti Ткань Капучино
Стул барный Asti Ткань Капучино
Следующий Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый
Стул барный Asti Ткань Капучино

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Мурано, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890
Оптовая цена
48

Кресло Мурано

Кресло ЭденНастоящее фото товара Кресло Эден, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена
35

Кресло Эден

Кресло для руководителей AV 168/1Настоящее фото товара Кресло для руководителей AV 168/1, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена
46

Кресло для руководителей AV 168/1

Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбикНастоящее фото товара Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик, произведённого компанией ChiedoCover
159 390
Оптовая цена
43

Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбыНастоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от26 590
48

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

Распродажа
Кресло Камила, пыльно-розовый велюрНастоящее фото товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽
45

Кресло Камила, пыльно-розовый велюр

Кресло Рио, горчичноеНастоящее фото товара Кресло Рио, горчичное, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
42

Кресло Рио, горчичное

В наличии 3 шт.
Кресло Рио, зеленоеНастоящее фото товара Кресло Рио, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
35

Кресло Рио, зеленое

В наличии 2 шт.
Кресло Рио, сероеНастоящее фото товара Кресло Рио, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
38

Кресло Рио, серое

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло для офиса Domus, произведённого компанией ChiedoCover
от51 890
Оптовая цена
39

Кресло для офиса Domus

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
50

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Распродажа
Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
48

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Распродажа
Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
65

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 138 шт.
Распродажа
Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
45

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
32

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена
33

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
56

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Другие товары из раздела мягкие кресла

ХитРаспродажа
Полукресло ШарриНастоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99029
15 390 ₽
74

Полукресло Шарри

Распродажа
Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99026
21 490 ₽Оптовая цена
49

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена
48

Кресло ВЕРСАЛЬ 17

Кресло в винтажном стиле JesicaНастоящее фото товара Кресло в винтажном стиле Jesica, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990
Оптовая цена
37

Кресло в винтажном стиле Jesica

Кресло Brida графитовоеНастоящее фото товара Кресло Brida графитовое, произведённого компанией ChiedoCover
от76 990
Оптовая цена
39

Кресло Brida графитовое

Дизайнерское кресло синееНастоящее фото товара Дизайнерское кресло синее, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена
34

Дизайнерское кресло синее

Кресло LOBSTER CHAIR, зеленыйНастоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
88 790
Оптовая цена
36

Кресло LOBSTER CHAIR, зеленый

Кресло Кельвин венге, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Кельвин венге, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
42

Кресло Кельвин венге, бежевое

Кресло офисное Ашшур PUНастоящее фото товара Кресло офисное Ашшур PU, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
5

Кресло офисное Ашшур PU

Ковентри кресло, лофтНастоящее фото товара Ковентри кресло, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
11

Ковентри кресло, лофт

Товар в корзине

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный
Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный
18 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
50

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Распродажа
Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
48

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Распродажа
Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
65

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 138 шт.
Распродажа
Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
45

Стул Кроссбэк, венге, градиент