Товар в корзине. Перейти
Барный стул Стэн, черная кожа - фото 1Барный стул Стэн, черная кожа - фото 2

Барный стул Стэн, черная кожа

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа
Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа
Следующий Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Барный стул Стэн, темно-коричневая кожа

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970/1170 мм
  • Высота спинки290 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес8.05 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки16.10 кг

Похожие товары

Стул Ницца барныйНастоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
12

Стул Ницца барный

Стул Элис полубарный мятныйНастоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99049
24 990 ₽Оптовая цена
124Хит

Стул Элис полубарный мятный

В наличии 29 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 59 шт.
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 68 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Флэш черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Libra зеленыйНастоящее фото товара Стул барный Libra зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
8

Стул барный Libra зеленый

Стул барный Мартин черныйНастоящее фото товара Стул барный Мартин черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул барный Мартин черный

В наличии 44 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 35 шт.
Стул барный Турин пудровыйНастоящее фото товара Стул барный Турин пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Стул барный Турин пудровый

В наличии 10 шт.
Стул барный Орион черныйНастоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Орион черный

В наличии 100 шт.
С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, корицаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от5 3904
5 590 ₽
14

Стул Кроссбэк, корица

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Кресло пластиковое Cross XL, белыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
6

Кресло пластиковое Cross XL, белый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

В наличии 2 шт.
Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7907
7 290 ₽
7

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
6

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками