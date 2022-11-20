Товар в корзине. Перейти
Стул Huan II, серый - фото 1

Стул Huan II, серый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT
Следующий Стул Huan II, желтый
Стул Prince, glamour, ножки черные, GLRT

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5.1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул Huan II, серый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 0909
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Huan II, серый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Huan II, серый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Huan II, серый - обивка в цвете CreamCream
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 666666
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 0404
Стул Huan II, серый - обивка в цвете ecruecru
Стул Huan II, серый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 1414
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 88
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 4141
Стул Huan II, серый - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Комплект уличной мебели КалистоНастоящее фото товара Комплект уличной мебели Калисто, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
9

Комплект уличной мебели Калисто

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленыйНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена
6

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красныйНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный, произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена
9

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард красный

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневыйНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена
14

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард коричневый

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, журавинка белаяНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, журавинка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена
8

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, журавинка белая

В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
7

Двухъярусная кровать Тандем дерево

Настоящее фото товара Двухъярусная кровать Тандем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
14

Двухъярусная кровать Тандем белый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 15 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден