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Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 1Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 2Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 3Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 4Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 5Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 6Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 7Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы - фото 8

Стул Мила, велюр фиолетовый, принт цветы

Артикул: CH-051-321
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкамикровелюр Floristic164, велюр Selesta 30
  • Материалвелюр, дерево
  • Цветбежевый, фиолетовый
  • Страна изготовленияРоссия

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