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Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Asti Экокожа Красный
11 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
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Стул барный Asti Экокожа Красный

Артикул: CH-052-455
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930/1140 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930/1140 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Вес8 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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