Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес5.45 кг
- Объем0.11 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
Кресло пластиковое Net, ментоловый
Стул Navy, белый
Ламельный cтул Люксембург
Стул Бертран лиловый, каркас белая береза
Стул Бертран слоновая кость, каркас венге
Стул Бертран какао, каркас шимо
Стул Бертран трянистый, каркас орех
Стул Бертран миндаль, каркас вишня
Стул Бертран брауни, каркас вишня
Стул Бертран шоколад экокожа, каркас серый
Стол складной Натали белый
Стеновая панель Лофт светлый микс
Тумба Империя 4/1
Диван 3-х местный Арман Комфорт
Стул Меган, велюр с ромбами светло-серый/ белые ножки
Стул Гейтс дуб, масло OSMO бесцветное шелковисто матовое
Стул Halmar Karnaval, бежевый