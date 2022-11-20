Товар в корзине. Перейти
Стул Челси белый / бежевый - фото 1Стул Челси белый / бежевый - фото 2Стул Челси белый / бежевый - фото 3Стул Челси белый / бежевый - фото 4Стул Челси белый / бежевый - фото 5Стул Челси белый / бежевый - фото 6

Стул Челси белый / бежевый

Артикул: CH-035-330
48 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Челси черный / бежевый
Стул Челси черный / бежевый
Следующий Кресло Колд, белый
Стул Челси черный / бежевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5.45 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Кьявари Bride пластик белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
324

Стул Кьявари Bride пластик белый

Распродажа
Стул Field пластик белыйНастоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 81042
9 990 ₽Оптовая цена
34

Стул Field пластик белый

В наличии 51 шт.
Распродажа
Стул Field пластик темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Field пластик темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
30

Стул Field пластик темно-бирюзовый

Распродажа
Стул Field пластик черныйНастоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
34

Стул Field пластик черный

В наличии 48 шт.
Распродажа
Стул Lady пластик белыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 78033
9 990 ₽Оптовая цена
35

Стул Lady пластик белый

В наличии 64 шт.
Распродажа
Стул Lady пластик коричневыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
32

Стул Lady пластик коричневый

В наличии 39 шт.
Распродажа
Стул Lady пластик серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
32

Стул Lady пластик серо-зеленый

В наличии 91 шт.
Распродажа
Стул Lady пластик черныйНастоящее фото товара Стул Lady пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
31

Стул Lady пластик черный

В наличии 4 шт.
Распродажа
Стул Валенсия оранжевыйНастоящее фото товара Стул Валенсия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 33223
5 590 ₽Оптовая цена
63

Стул Валенсия оранжевый

Распродажа
Стул Валенсия темно-синийНастоящее фото товара Стул Валенсия темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49020
5 590 ₽Оптовая цена
84

Стул Валенсия темно-синий

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Люстра Leti 8, произведённого компанией ChiedoCover
от53 090
Оптовая цена
36

Люстра Leti 8

В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул персонала Luga, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
117

Стул персонала Luga

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
39

Стул складной с твердой спинкой, хром/ слоновая кость

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01157, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
80

Светильник подвесной KH01157

Диван Бавария, 2х местныйНастоящее фото товара Диван Бавария, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
69

Диван Бавария, 2х местный

Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильниковНастоящее фото товара Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
31

Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильников

Распродажа
Стул Easy, велюр мятныйНастоящее фото товара Стул Easy, велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49027
6 090 ₽Оптовая цена
100

Стул Easy, велюр мятный

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела по расположению

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
41

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
30

Кресло игровое VIKING-11, синее

Распродажа
Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
45

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 57 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
139

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый