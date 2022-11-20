Товар в корзине. Перейти
Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик - фото 1Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик - фото 2

Кресло Egg Aviator, черное, сиденье в ромбик

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол
Следующий Кресло Оскар, бордовое
Диван-кровать ПОРТЛЕНД-2, темно-бежевый, правый угол

Характеристики товара

Описание

Дизайнерское кресло Egg Aviator из настоящего алюминия, оббитое натуральной или искусственной кожей. Кресло, словно взятое из кабины футуристического старинного бомбардировщика, произведет эффект шоу-стоппера в интерьере вашей квартиры или офиса, подобно сверкающему ретро-самолету на авиационной выставке. Притягивающее взгляды ценителей хорошего дизайна оно точно не останется незамеченным и будет оценено по достоинству, еще раз убедив окружающих в Вашем хорошем вкусе. Кресло имеет регулировку высоты и может вращаться на 360 градусов, что делает его особенно удобным в использовании. Эргономичная форма корпуса закрывает человека с трех сторон, позволяя сосредоточиться на работе или отдыхе. По Вашему заказу Egg Aviator может быть выполнено на стандартной крестовине из полированного алюминия, или же на офисном основании с мебельными колесами декорированными хромированными крыльями. На данном фото кресло представлено в коже черного цвета, но Вы можете выбрать из более чем 300 возможных вариантов обивки.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина870 мм
  • Глубина820 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный, серебряный

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 28 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 18 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 14 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Диван Salla, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена
6

Диван Salla

Декоративная подушка МороккоНастоящее фото товара Декоративная подушка Морокко, произведённого компанией ChiedoCover
от950
7

Декоративная подушка Морокко

Настоящее фото товара Подстолье квадро 4160, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена
12

Подстолье квадро 4160

Диван Orlando, лавандовыйНастоящее фото товара Диван Orlando, лавандовый, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
5

Диван Orlando, лавандовый

Настоящее фото товара Диван Rico, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена
13

Диван Rico

Настоящее фото товара Диван Tydor, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена
9

Диван Tydor

Настоящее фото товара Диван Molly, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
5

Диван Molly

Диван будуарный MollyНастоящее фото товара Диван будуарный Molly, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
15

Диван будуарный Molly

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден