Характеристики товара
Описание
Дизайнерское кресло Egg Aviator из настоящего алюминия, оббитое натуральной или искусственной кожей. Кресло, словно взятое из кабины футуристического старинного бомбардировщика, произведет эффект шоу-стоппера в интерьере вашей квартиры или офиса, подобно сверкающему ретро-самолету на авиационной выставке. Притягивающее взгляды ценителей хорошего дизайна оно точно не останется незамеченным и будет оценено по достоинству, еще раз убедив окружающих в Вашем хорошем вкусе. Кресло имеет регулировку высоты и может вращаться на 360 градусов, что делает его особенно удобным в использовании. Эргономичная форма корпуса закрывает человека с трех сторон, позволяя сосредоточиться на работе или отдыхе. По Вашему заказу Egg Aviator может быть выполнено на стандартной крестовине из полированного алюминия, или же на офисном основании с мебельными колесами декорированными хромированными крыльями. На данном фото кресло представлено в коже черного цвета, но Вы можете выбрать из более чем 300 возможных вариантов обивки.
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина870 мм
- Глубина820 мм
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный, серебряный