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Стул Челси белый / светло-серый

Артикул: CH-035-332
46 оценок
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Стул Челси черный / светло-серый
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Стул Челси черный / светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес5.45 кг
  • Объем0.11 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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