Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес5.45 кг
- Объем0.11 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест600
- Страна изготовленияРоссия
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