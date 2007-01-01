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Стул барный Кодон, бежевый

Артикул: CH-075-018
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Барный стул на высокой металлической раме с профилированной спинкой овальной формы. Стул имеет подставку для ног. Богатая цветовая гамма и широкий ряд вариаций обивки дают возможность выбрать вариант, подходящий для конкретного интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1080 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5,4 кг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки6.40 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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