Характеристики товара
Описание
Стул Фальчин станет стильным акцентом в интерьере кухни, гостиной или кафе благодаря современному дизайну и тщательно подобранным материалам. Серая обивка из рогожки приятна на ощупь и устойчива к износу, а наполнитель из ППУ обеспечивает комфортную посадку даже при длительном использовании. Стальные ножки, окрашенные в чёрный цвет, придают модели визуальную лёгкость и прочность. Они рассчитаны на нагрузку до 120 кг, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, обеспечивая стабильность на любых поверхностях. Наличие подлокотников и эргономичной спинки делает посадку особенно удобной — стул подходит не только для обеденной зоны, но и для отдыха или общения за столом. Его лаконичный, но выразительный силуэт легко впишется в интерьер дома, ресторана или кафе, добавляя уюта и современности. Стул Фальчин — это удачное сочетание эстетики, качества и практичности в одной модели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина630 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья420/370 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес8.56 кг
- Материал сиденьярогожка
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Вес упаковки10.20 кг
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет