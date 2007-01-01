Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Фальчин рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фальчин рогожка серый
5 оценок
12 390
Стул Фальчин рогожка серый - фото 1Стул Фальчин рогожка серый - фото 2Стул Фальчин рогожка серый - фото 3Стул Фальчин рогожка серый - фото 4Стул Фальчин рогожка серый - фото 5Стул Фальчин рогожка серый - фото 6Стул Фальчин рогожка серый - фото 7

Стул Фальчин рогожка серый

Артикул: CH-080-446
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья420/370 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Фальчин станет стильным акцентом в интерьере кухни, гостиной или кафе благодаря современному дизайну и тщательно подобранным материалам. Серая обивка из рогожки приятна на ощупь и устойчива к износу, а наполнитель из ППУ обеспечивает комфортную посадку даже при длительном использовании. Стальные ножки, окрашенные в чёрный цвет, придают модели визуальную лёгкость и прочность. Они рассчитаны на нагрузку до 120 кг, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, обеспечивая стабильность на любых поверхностях. Наличие подлокотников и эргономичной спинки делает посадку особенно удобной — стул подходит не только для обеденной зоны, но и для отдыха или общения за столом. Его лаконичный, но выразительный силуэт легко впишется в интерьер дома, ресторана или кафе, добавляя уюта и современности. Стул Фальчин — это удачное сочетание эстетики, качества и практичности в одной модели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.20 кг
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
