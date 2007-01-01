Характеристики товара
Описание
В кресле Nara сочетаются простые формы и изысканность. Современный дизайн со строгой эстетикой станет украшением любого интерьера и создаст атмосферу спокойствия и сдержанной элегантности. Обволакивающие подлокотники, высокая спинка и мягкое сиденье помогут снизить усталость и расслабиться.
Все комплектующие Nara произведены в Италии — от ткани до металлического каркаса и опор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина800 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветмятный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет