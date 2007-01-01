Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Фальчин рогожка бежевый
Стул Фальчин рогожка бежевый
12 оценок
12 390
Стул Фальчин рогожка бежевый

Артикул: CH-080-447
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья420/370 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Фальчин станет стильным акцентом в интерьере кухни, гостиной или кафе благодаря современному дизайну и тщательно подобранным материалам. Бежевая обивка из рогожки приятна на ощупь и устойчива к износу, а наполнитель из ППУ обеспечивает комфортную посадку даже при длительном использовании. Стальные ножки, окрашенные в чёрный цвет, придают модели визуальную лёгкость и прочность. Они рассчитаны на нагрузку до 120 кг, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, обеспечивая стабильность на любых поверхностях. Наличие подлокотников и эргономичной спинки делает посадку особенно удобной — стул подходит не только для обеденной зоны, но и для отдыха или общения за столом. Его лаконичный, но выразительный силуэт легко впишется в интерьер дома, ресторана или кафе, добавляя уюта и современности. Стул Фальчин — это удачное сочетание эстетики, качества и практичности в одной модели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья420/370 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес8.56 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасасталь
  • Модификации стулаподлокотники
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.20 кг
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

