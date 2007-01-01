Характеристики товара
Описание
Самая популярная модель надежного офисного стула – одинаково хорошо будет смотреться и в офисе, и в медицинском учреждении, и в учебных заведениях. Крепкий металлический каркас, удобные спинка и сиденье, которые легко поддаются чистке, комфортная посадка - всё что нужно для продуктивной работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяткань, сетка
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет