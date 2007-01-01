Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Изо на крестовине, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Изо на крестовине, черный, синий
14 оценок
2 790
Стул Изо на крестовине, черный, синий - фото 1Стул Изо на крестовине, черный, синий - фото 2Стул Изо на крестовине, черный, синий - фото 3
NEW

Стул Изо на крестовине, черный, синий

Артикул: CH-080-379
14 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветсиний
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

