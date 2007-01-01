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Настоящее фото товара Стул Моникс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Моникс
120 оценок
19 690
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Новинка

Стул Моникс

Артикул: CH-087-372
120 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота770 мм
  • Материалткань, Корсажная лента
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Моникс — лёгкое и стильное решение для летних веранд, террас, кафе и ресторанов. Это плетеный стул для кафе, который сочетает в себе эстетику натурального материала и практичность. Модель оснащена съёмной подушкой для сиденья и мягкой спинкой, что обеспечивает комфорт даже при длительном пребывании. Как стул для летней веранды, он устойчив к внешним воздействиям, а прочные металлические опоры с защитными наконечниками надёжно фиксируются на любой поверхности. Стул с подушкой для ресторана легко вписывается в современные интерьеры, добавляя пространству воздушности и уюта.

Ключевые преимущества:
1. Уличная надёжность: Устойчивость к перепадам температур и лёгкая адаптация к условиям открытых террас и веранд.
2. Комфорт для гостей: Мягкие подушки для сиденья и спины обеспечивают уют, побуждая посетителей оставаться дольше.
3. Практичность: Металлические ножки с защитными колпачками не повреждают напольные покрытия и обеспечивают стабильность.
4. Лёгкость ухода: Обивка и плетёный корпус легко очищаются от загрязнений, что критично для заведений с высокой проходимостью.
5. Универсальность: Нейтральный дизайн органично смотрится как на открытых верандах, так и в закрытых обеденных зонах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота770 мм
  • Материалткань, Корсажная лента
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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