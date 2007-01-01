Характеристики товара
Описание
Стул Моникс — лёгкое и стильное решение для летних веранд, террас, кафе и ресторанов. Это плетеный стул для кафе, который сочетает в себе эстетику натурального материала и практичность. Модель оснащена съёмной подушкой для сиденья и мягкой спинкой, что обеспечивает комфорт даже при длительном пребывании. Как стул для летней веранды, он устойчив к внешним воздействиям, а прочные металлические опоры с защитными наконечниками надёжно фиксируются на любой поверхности. Стул с подушкой для ресторана легко вписывается в современные интерьеры, добавляя пространству воздушности и уюта.
Ключевые преимущества:
1. Уличная надёжность: Устойчивость к перепадам температур и лёгкая адаптация к условиям открытых террас и веранд.
2. Комфорт для гостей: Мягкие подушки для сиденья и спины обеспечивают уют, побуждая посетителей оставаться дольше.
3. Практичность: Металлические ножки с защитными колпачками не повреждают напольные покрытия и обеспечивают стабильность.
4. Лёгкость ухода: Обивка и плетёный корпус легко очищаются от загрязнений, что критично для заведений с высокой проходимостью.
5. Универсальность: Нейтральный дизайн органично смотрится как на открытых верандах, так и в закрытых обеденных зонах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина580 мм
- Высота770 мм
- Материалткань, Корсажная лента
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет