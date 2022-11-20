Характеристики товара
Описание
Комплект: стол Лидер 9 + Чехол для стола 05
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Материалспандекс, бифлекс, стрейч
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыЛДСП
- Цветбелый
Комплект: стол Лидер 9 + Чехол для стола 05
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