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Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - фото 1Видеообзор коктейльного стола Лидер 9 производство ChiedoCover - видео 2Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - фото 3Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - фото 4

Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05

107 оценокХит продаж
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Популярные варианты ткани

Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
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Характеристики товара

Описание

Комплект: стол Лидер 9 + Чехол для стола 05

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Материалспандекс, бифлекс, стрейч
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый

Варианты столешницы

Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - столешница в цвете ВишняВишня
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - столешница в цвете БелыйБелый

Варианты каркаса

Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 9 d800 с Чехлом для стола 05 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Чехол для стола 05, спандекс кремовый
Чехол для стола 05, спандекс кремовыйЧехол для стола 05, спандекс кремовый
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