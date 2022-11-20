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Стул Такер полубарный, серый деревянный - фото 1Видеообзор стула Такер производства ChiedoCover - видео 2Стул Такер полубарный, серый деревянный - фото 3Стул Такер полубарный, серый деревянный - фото 4Стул Такер полубарный, серый деревянный - фото 5Стул Такер полубарный, серый деревянный - фото 6

Стул Такер полубарный, серый деревянный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Варианты каркаса

Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Такер полубарный, серый деревянный - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Стул Такер полубарный, серый деревянный — выполненные заказы

Фотография товара Стул полубарный Такер, RAL 7031 от компании ChiedoCover.Стул полубарный Такер, RAL 7031Фотография товара Табурет барный, деревянный от компании ChiedoCover.Табурет барный, деревянныйФотография товара Стул Такер, барный, RAL 5014 от компании ChiedoCover.Стул Такер, барный, RAL 5014
Все заказы

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