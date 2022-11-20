Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Чехол 102
Стул Такер, серый деревянный
Блюдце для чайной чашки Royal Circle 6, 48
Бульонница с ручками 320 мл Royal Circle 6, 36
Стеновая панель Викинг, ясень
Пуф для холла Силвано
Фен Valera Executive 1200
Стол для улицы Ривьера 3
Ножка деревянная 108