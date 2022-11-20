Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина370 мм
- Глубина560 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья467 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5,1 кг
- Каркасмассив березы
- Материал сиденьяМДФ
- Цветсерый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Eames DSR кремовый
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки
Стул В-630 Грейс
Мягкий стул Шарли
Мягкий стул Моди
Стул Текс, бежевый, черные ножки
Стул полубарный Dave латте
Стул Астра, каркас хром, бежевый кожзам
Стул Элайджа, коричневый
Стул Como малахит, букле, черный каркас
Стол Frank
Стол обеденный Гарлем белый
Стол барный EAMES белый
Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел
Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темная
Стол деревянный Амато молочный
Столик складной Instant
Стол обеденный Oxville
Стол Монте К 90, Орех
Стул Чилли черный / темно-серый
Стул Harbour, черный
Стул Деймон экокожа, синий
Стул обеденный Alba бежевый спинка экокожа
Стул Brandy Тауп, велюр, черный каркас
Стул Como светло-серый, букле, черный каркас
Стул London бежевый, букле, черный каркас
Стул пластиковый Monna, белый
Стул Hans темно-серый, каркас черный
Стул Karl белый, коричневый