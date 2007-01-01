Характеристики товара
Описание
Стул офисный Понти — комфорт и стиль для рабочего пространства.
Дизайн и материалы. Стул привлекает своим современным и элегантным дизайном. Обивка выполнена из плотного материала букле светло-коричневого цвета, который обладает мягкостью и долговечностью. Ножки выполнены из металла с бежевым покрытием.
Комфорт и функциональность. Мягкое сиденье и полукруглая спинка обеспечивают отличную поддержку, что способствует комфортной и продолжительной работе. Стул оснащен газ-лифтом 4 класса, который позволяет легко регулировать высоту сиденья для максимального удобства. На роликах, стул удобно перемещается по офису, что делает его отличным выбором для рабочих мест с активным движением. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 150 кг.
Применение. Идеально подойдет как для домашнего офиса, так и для рабочего пространства. Достаточно компактный и не займет много места в интерьере. Его стильный вид и функциональные особенности делают его отличным выбором для персонала и гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина700 мм
- Высота670 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Вес10.3 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки660 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки13.7 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет