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Настоящее фото товара Стул офисный Понти, зелёный, чёрные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул офисный Понти, зелёный, чёрные ножки
26 оценок
22 2904
22 990 ₽
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Стул офисный Понти, зелёный, чёрные ножки - фото 1Стул офисный Понти, зелёный, чёрные ножки - фото 2Стул офисный Понти, зелёный, чёрные ножки - фото 3
Распродажа

Стул офисный Понти, зелёный, чёрные ножки

Артикул: CH-074-699
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота670 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул офисный Понти — комфорт и стиль для рабочего пространства.

Дизайн и материалы. Стул привлекает своим современным и элегантным дизайном. Обивка выполнена из плотного материала букле зеленого цвета, который обладает мягкостью и долговечностью. Ножки выполнены из металла с черным покрытием.

Комфорт и функциональность. Мягкое сиденье и полукруглая спинка обеспечивают отличную поддержку, что способствует комфортной и продолжительной работе. Стул оснащен газ-лифтом 4 класса, который позволяет легко регулировать высоту сиденья для максимального удобства. На роликах, стул удобно перемещается по офису, что делает его отличным выбором для рабочих мест с активным движением. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 150 кг.

Применение. Идеально подойдет как для домашнего офиса, так и для рабочего пространства. Достаточно компактный и не займет много места в интерьере. Его стильный вид и функциональные особенности делают его отличным выбором для персонала и гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота670 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Вес10.3 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки13.7 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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