Товар в корзине. Перейти
Стул Oliver Square велюр капучино - фото 1Стул Oliver Square велюр капучино - фото 2Стул Oliver Square велюр капучино - фото 3Стул Oliver Square велюр капучино - фото 4Стул Oliver Square велюр капучино - фото 5

Стул Oliver Square велюр капучино

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Oliver Square велюр синий
Стул Oliver Square велюр синий
Следующий Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой
Стул Oliver Square велюр синий

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья535 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки14.90 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
15

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

С этим товаром покупают
Чехол 46Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46

Чехол 62Настоящее фото товара Чехол 62, произведённого компанией ChiedoCover
от490
15

Чехол 62

Чехол 36Настоящее фото товара Чехол 36, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
14

Чехол 36

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 67

Настоящее фото товара Чехол 02 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от690
11

Чехол 02 из плотного спандекса

Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Чехол 01, фиолетовый

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46 с прямой спинкой, темно-синий

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Oliver Square велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
15

Стул Oliver Square велюр светло-серый

В наличии 97 шт.
Стул Oliver Square велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
14

Стул Oliver Square велюр темно-серый

В наличии 100 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.