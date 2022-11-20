Товар в корзине. Перейти
Стул Oliver Square велюр черный - фото 1Стул Oliver Square велюр черный - фото 2Стул Oliver Square велюр черный - фото 3Стул Oliver Square велюр черный - фото 4Стул Oliver Square велюр черный - фото 5

Стул Oliver Square велюр черный

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Oliver Square велюр темно-серый
Стул Oliver Square велюр темно-серый
Следующий Стул Алексис велюр винный
Стул Oliver Square велюр темно-серый

Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья535 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки14.90 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
15

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

С этим товаром покупают
Чехол 18Настоящее фото товара Чехол 18, произведённого компанией ChiedoCover
от850
13

Чехол 18

Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 02, спандекс красный

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый

Чехол 52 на стул Кьявари, розовыйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
5

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

Настоящее фото товара Чехол 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 08, спандекс коричневый

Настоящее фото товара Чехол 56, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от990
115Хит

Чехол 56, белый

Чехол 48, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 48, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
14

Чехол 48, бежевый

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Алексис велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
7

Стул Алексис велюр капучино

В наличии 43 шт.
Стул Одди велюр серыйНастоящее фото товара Стул Одди велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Одди велюр серый

В наличии 15 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.