Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Основные характеристики
- Высота895 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Ширина445 мм
- Глубина535 мм
- Ширина сиденья445 мм
- Глубина сиденья535 мм
- Вес6.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветголубой, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки525 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки14.90 кг