Характеристики товара
Описание
Диван Фирст – стильное решение для интерьера.
Современный диван станет изюминкой вашего ресторана, кафе, лобби-зоны отеля или бизнес-лаунжа. Сочетание бархатистой обивки и металлического каркаса создает эффектный контраст.
Преимущества:
✔ Эргономичный дизайн – удобное сиденье с мягкой посадкой для комфорта гостей
✔ Стильный акцент – геометрический узор спинки создает вау-эффект в интерьере
✔ Прочность – металлический каркас выдерживает интенсивную эксплуатацию
✔ Премиальность – качественные материалы подчеркивают статус заведения
Этот диван – не просто место для сидения, а инвестиция в имидж вашего заведения. Его запоминающийся дизайн создает атмосферу современного премиум-пространства.
Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:
- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и материалов
- производство в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина650 мм
- Высота810 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Каркас диванаМеталл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет