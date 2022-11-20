Характеристики товара
Описание
Каркас: Металл
Обивка: искусственная кожа
Каркас: Металл
Обивка: искусственная кожа
|Длинамм
|Ширинамм
|Высотамм
|Вескг
|Стоимостьруб
|2250
|650
|810
|35,5
|35690
|2000
|650
|810
|33,5
|34290
|1800
|650
|810
|31,5
|33390
|1600
|650
|810
|29,5
|32090
|1400
|650
|810
|28,5
|31490
|1200
|650
|810
|27,5
|29990
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