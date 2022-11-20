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Диван лофт Фирст

13 оценок
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Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)
Следующий Диван Tomeo, серый
Диван 3-местный Chester Lux (Честерфилд Люкс)

Характеристики товара

Описание

Каркас: Металл

Обивка: искусственная кожа

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Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Вескг Стоимостьруб
2250 650 810 35,5 35690
2000 650 810 33,5 34290
1800 650 810 31,5 33390
1600 650 810 29,5 32090
1400 650 810 28,5 31490
1200 650 810 27,5 29990

Выполненные заказы

Диван Лофт Фирст, светло-серая рогожка
Диван Лофт Фирст, светло-серая рогожкаДиван Лофт Фирст, светло-серая рогожка
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