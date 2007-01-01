Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
Диван лофт Фирст
82 оценки
29 990
Товар в корзине. Перейти
Диван лофт Фирст - фото 1Диван лофт Фирст - фото 2Диван лофт Фирст - фото 3Диван лофт Фирст - фото 4Диван лофт Фирст - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Диван лофт Фирст производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван лофт Фирст производства ChiedoCover

Диван лофт Фирст

Артикул: CH-001-997
82 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота810 мм
  • Материал каркасадерево, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Мистик, велюр Нювола 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома 1500
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нювола 62 розовый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома 1500 от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Нео, велюр черный, 1400
Фотография товара Диван Нео, велюр черный, 1400 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Фирст – стильное решение для интерьера.

Современный диван станет изюминкой вашего ресторана, кафе, лобби-зоны отеля или бизнес-лаунжа. Сочетание бархатистой обивки и металлического каркаса создает эффектный контраст.
Преимущества:

✔ Эргономичный дизайн – удобное сиденье с мягкой посадкой для комфорта гостей

✔ Стильный акцент – геометрический узор спинки создает вау-эффект в интерьере

✔ Прочность – металлический каркас выдерживает интенсивную эксплуатацию

✔ Премиальность – качественные материалы подчеркивают статус заведения

Этот диван – не просто место для сидения, а инвестиция в имидж вашего заведения. Его запоминающийся дизайн создает атмосферу современного премиум-пространства.

Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:

- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и материалов
- производство в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота810 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Каркас диванаМеталл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Плетеный диван Милтаун, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
79 790
Оптовая цена

Плетеный диван Милтаун, светло-коричневый

85
В наличии 100 шт.
Фотография товара Диван DIAMANT B от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван DIAMANT B, произведённого компанией ChiedoCover
46 290
Оптовая цена

Диван DIAMANT B

68
Фотография товара Диван Фьюджи 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фьюджи 2, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена

Диван Фьюджи 2

82
Фотография товара Диван Lorien от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Lorien, произведённого компанией ChiedoCover
от163 990

Диван Lorien

89
Фотография товара Мини-диван - "Альфа" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мини-диван - "Альфа", произведённого компанией ChiedoCover
46 790
Оптовая цена

Мини-диван - "Альфа"

85
Фотография товара Диван Бора, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бора, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена

Диван Бора, 2-х местный

46
Фотография товара Диван Квадро, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квадро, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена

Диван Квадро, 2-х местный

79
Фотография товара Диван Мэдисон 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мэдисон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Диван Мэдисон 2х местный

67
Фотография товара Римини Диван тканевый прямой мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Римини Диван тканевый прямой мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от46 790
Оптовая цена

Римини Диван тканевый прямой мятный

68
  • серый
  • зеленый, серый
  • бежевый
  • синий
Фотография товара Диван Marchmallow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Marchmallow, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Диван Marchmallow

39

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D700, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D700

45
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Рольф, супер белый, белый муар

12
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, венге, ящик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, венге, ящик оранжевый

34
Фотография товара Стол раздвижной Капри, цемент, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Капри, цемент, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стол раздвижной Капри, цемент, каркас белый

12
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стол Симба разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Симба разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Стол Симба разборный

47
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Стол оператора Дэссе 2-х местный, дуб крафт, столешницы белые, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Стол оператора Дэссе 2-х местный, дуб крафт, столешницы белые

48
  • коричневый, черный
  • бежевый, серый
  • серый, черный
  • белый, черный
Настоящее фото товара Кунур стол кофейный круглый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кунур стол кофейный круглый, серый

37
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
  • белый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Прото, массив бука, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Прото, массив бука, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Стол раздвижной Прото, массив бука, бежевый

6
  • темно-коричневый
  • бежевый

Другие товары из раздела прямые диваны

Хит
Фотография товара Барный диван Брен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный диван Брен, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Барный диван Брен

79
Фотография товара Диван Крос, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Крос, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Диван Крос, 2х местный

33
Настоящее фото товара Диван Микрон, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590
Оптовая цена

Диван Микрон, 2х местный

51
Фотография товара Диван Riolo, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от109 090
Оптовая цена

Диван Riolo, белый

74
  • коричневый, серый
  • белый
Настоящее фото товара Диван Флагман, черный, трехместный , произведённого компанией ChiedoCover
от38 690
Оптовая цена

Диван Флагман, черный, трехместный

71
Хит
Фотография товара Диван Севилья, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Севилья, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от32 790

Диван Севилья, экокожа

93
Фотография товара Диван прямой Камил экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Камил экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390

Диван прямой Камил экокожа

54
Фотография товара Диван отдыха Арти от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван отдыха Арти, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Диван отдыха Арти

10
Фотография товара Диван с оттоманкой Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Токат

14
Фотография товара Диван Дэймос, велюр салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр салатовый

6

Товар в корзине

Диван лофт Фирст
Диван лофт Фирст
от 29 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D700, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D700

45
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Рольф, супер белый, белый муар

12
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Настоящее фото товара Компьютерный стол Ньюарк, венге, ящик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Компьютерный стол Ньюарк, венге, ящик оранжевый

34

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности