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Стул Oliver Square велюр мятный

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул без подлокотников на металлическом каркасе. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Лаконичный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

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Основные характеристики

  • Высота895 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Ширина445 мм
  • Глубина535 мм
  • Ширина сиденья445 мм
  • Глубина сиденья535 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветголубой, зеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Вес упаковки14.90 кг

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