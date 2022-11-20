Стул Oliver, велюр черный

11 оценок

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Стул Oliver, велюр черный

4.1
4 490 ₽
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Стул Oliver, велюр темно-синий
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина535 мм
  • Ширина445 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота895 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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