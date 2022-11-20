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Стул Арго-М с мягкой вставкой в овальной спинке из дерева - фото 1

Стул Арго-М с мягкой вставкой в овальной спинке из дерева

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасадерево
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки15 кг

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