Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Ширина450 мм
- Глубина540 мм
- Материал каркасадерево
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.32 м3
- Вес упаковки15 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло