Фотография Стул Тони, гобелен синий от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Тони, гобелен синий

4.6
Оптовая цена
от 7 750 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Тони, гобелен синий
Стул Тони, гобелен синий
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Стул Тони, гобелен синий

4.6
7750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Высота830 мм
  • Цветсиний
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьягобелен

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