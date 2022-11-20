Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина500 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес4.45 кг
- Объем0.24 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Гаага велюр OSCAR 012
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Стул ODEN желтый x2
Стул ODEN дерево, синий x2
Стул Бон экокожа, коричневый
Стул Бон экокожа, черный
Стул Невада, экокожа, коричневый
Стул Невада, экокожа, серый
Стул Toby, пластиковый белый
Стул Атлас деревянный
Торшер Ровена
Стол Орфей овальный
Стул Хэир, синий
Стул Mango с подлокотниками, венге/ бежевый
Кресло Nadin с терракотовой веревкой и оцинкованной сталью
Стул Chic, светло-серый, серый/ белый каркас