Товар в корзине. Перейти
Стул Grigori белый полимер / светлый мусс - фото 1Стул Grigori белый полимер / светлый мусс - фото 2Стул Grigori белый полимер / светлый мусс - фото 3Стул Grigori белый полимер / светлый мусс - фото 4Стул Grigori белый полимер / светлый мусс - фото 5Стул Grigori белый полимер / светлый мусс - фото 6

Стул Grigori белый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-277
50 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул складной Hagen,темно- серый велюр
Стул складной Hagen,темно- серый велюр
Следующий Стул складной Hagen, белая экокожа
Стул складной Hagen,темно- серый велюр

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес4.45 кг
  • Объем0.24 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Гаага велюр OSCAR 012Настоящее фото товара Стул Гаага велюр OSCAR 012, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
63

Стул Гаага велюр OSCAR 012

Распродажа
Полукресло Шарри коричневый велюр AmoreНастоящее фото товара Полукресло Шарри коричневый велюр Amore, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99029
15 390 ₽
95

Полукресло Шарри коричневый велюр Amore

Распродажа
Стул ODEN желтый x2Настоящее фото товара Стул ODEN желтый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
36

Стул ODEN желтый x2

В наличии 1 шт.
Стул ODEN дерево, синий x2Настоящее фото товара Стул ODEN дерево, синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
45

Стул ODEN дерево, синий x2

Распродажа
Стул Бон экокожа, коричневыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
67

Стул Бон экокожа, коричневый

В наличии 41 шт.
Распродажа
Стул Бон экокожа, черныйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49026
5 990 ₽Оптовая цена
64

Стул Бон экокожа, черный

В наличии 21 шт.
Распродажа
Стул Невада, экокожа, коричневыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
85

Стул Невада, экокожа, коричневый

В наличии 133 шт.
Стул Невада, экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Невада, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
76

Стул Невада, экокожа, серый

В наличии 1 шт.
Стул Toby, пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Toby, пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
38

Стул Toby, пластиковый белый

Стул Атлас деревянныйНастоящее фото товара Стул Атлас деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
50

Стул Атлас деревянный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Торшер Ровена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
30

Торшер Ровена

Настоящее фото товара Стол Орфей овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от101 790
Оптовая цена
48

Стол Орфей овальный

Стул Хэир, синийНастоящее фото товара Стул Хэир, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
142

Стул Хэир, синий

Стул Mango с подлокотниками, венге/ бежевыйНастоящее фото товара Стул Mango с подлокотниками, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
48

Стул Mango с подлокотниками, венге/ бежевый

Настоящее фото товара Кресло Nadin с терракотовой веревкой и оцинкованной сталью, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
38

Кресло Nadin с терракотовой веревкой и оцинкованной сталью

Стул Chic, светло-серый, серый/ белый каркасНастоящее фото товара Стул Chic, светло-серый, серый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 800
Оптовая цена
52

Стул Chic, светло-серый, серый/ белый каркас

В наличии 14 шт.

Другие товары из раздела другие

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
47

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
39

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
35

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
32

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 5 шт.
Настенная полка СотыНастоящее фото товара Настенная полка Соты, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
42

Настенная полка Соты