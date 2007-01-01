Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Ginevra, терракота
30 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Ginevra, терракота - фото 1Стул пластиковый Ginevra, терракота - фото 2Стул пластиковый Ginevra, терракота - фото 3Стул пластиковый Ginevra, терракота - фото 4Стул пластиковый Ginevra, терракота - фото 5Стул пластиковый Ginevra, терракота - фото 6

Стул пластиковый Ginevra, терракота

Артикул: CH-026-894
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Maya, белый
Фотография товара Стул пластиковый Maya, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Ginevra, желтый
Фотография товара Стул пластиковый Ginevra, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес3.3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Вес упаковки25.30 кг
  • Объём упаковки0.51 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Радан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Радан, белый

47
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый

33
  • белый, прозрачный
  • красный, белый
  • желтый, белый
  • черный
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Микс, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19053
15 190 ₽

Стул Микс, серый велюр

61
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), бежевый

13
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), салатовый

6
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас черный, темно-зеленый

12
Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас серебро, светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас серебро, светло-оранжевый

9
Настоящее фото товара Обеденный стул Вена, произведённого компанией ChiedoCover
44 890

Обеденный стул Вена

9
Фотография товара Стул Амадиу, массив березы, ренессанс золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амадиу, массив березы, ренессанс золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амадиу, массив березы, ренессанс золотой

7
  • коричневый, темно-коричневый
  • желтый, коричневый, золотой
Фотография товара Стул Лион, массив бука, афитал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, массив бука, афитал, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Лион, массив бука, афитал

7
  • черный, золотой
  • коричневый, золотой, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, дуб самдал, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, мрамор белый, черный муар

12
Новинка
Фотография товара Стол Дюнси, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дюнси, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
24 490

Стол Дюнси, белый/керамика белая

5
  • белый, черный, мрамор
  • черный, мрамор
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Бетти 1100+300 мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Стол раздвижной Бетти 1100+300 мрамор белый, белый муар

5
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-серый
  • Стол раздвижной Бетти 1100+300 дуб самдал, черный муар
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 290

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, лавант, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, супер белый, белый муар

10
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, дуб вотан, черный муар

5
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
10 890

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, лавант, черный муар

12
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 790

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, дуб вотан, черный муар

8

Другие товары из раздела стулья для столовой

Настоящее фото товара Стул Бринтелликс, титан-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена

Стул Бринтелликс, титан-бежевый

145
Настоящее фото товара Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена

Стул Бринтелликс с мягкой спинкой, медь-серый

124
  • бежевый, коричневый
  • коричневый
  • серый, коричневый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, цветной

304
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, белый

30
  • черный
  • белый
  • золотой
  • бежевый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, Рогожка Монтреаль 72 горчичный, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, Рогожка Монтреаль 72 горчичный, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, Рогожка Монтреаль 72 горчичный, светлый орех

88
Фотография товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Top Gio, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Top Gio, зеленый

48
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

36
  • белый, прозрачный
  • красный, белый
  • желтый, белый
  • черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, белый, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул пластиковый, белый, янтарный

39
  • красный, белый
  • желтый, белый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Snow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Snow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Snow, оливковый

30
  • зеленый
  • белый
  • желтый
  • красный
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый НЬЮ, черный, глянцевый

317

Товар в корзине

Стул пластиковый Ginevra, терракота
Стул пластиковый Ginevra, терракота
от 8 890
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, дуб самдал, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, мрамор белый, черный муар

12
Новинка
Фотография товара Стол Дюнси, белый/керамика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Дюнси, белый/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
24 490

Стол Дюнси, белый/керамика белая

5
  • белый, черный, мрамор
  • черный, мрамор
В наличии 4 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности