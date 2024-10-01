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Стул Мерид, белый/бежевый велюр

Артикул: CH-056-945
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья и полукресла на поворотном механизме имеют несомненные преимущества т.к. вам не надо отодвигать их для того, что бы сесть за стол. Увеличенная толщина сидения и ППУ высокой плотности дарят комфорт как на диване.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Это прочный стул с поворотным механизмом а также толстым и удобным сиденьем.
  • Обивка премиум класса. Для обивки применяется велюр Paddington с лучшими характеристиками на рынке, которые превышают характеристики остальных велюров почти в два раза.
  • Надежный коммерческий каркас. Каркас из толстой трубы равномерно утоньшается по всей длине опоры и оканчивается серебряным колпачком из сверхпрочной краски. Поворотный механизм позволяет не передвигать массивный стул, а просто поворачиваться на нем для того, чтобы удобно садиться и вставать из-за стола

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаПоворотное основание
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый

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