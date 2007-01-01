Характеристики товара
Описание
ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Дизайн стула поможет создать особенный интерьер с эффектными акцентами.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная спинка и мягкая подушка обеспечат комфортную посадку и подарят ощущения расслабленности во время отдыха.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Надежный металлический каркас всего стула окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Подушка выполнена из водонепроницаемой полиэфирной ткани, которая обеспечивает повышенную прочность материала, стойкость к истиранию, разрывным нагрузкам, не выцветает от стирок.
Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
ПРОСТОЙ УХОД
Ткань легко чистится, при правильной сушке не мнется.
Пыль и загрязнения с металла можно удалять при помощи мягкого влажного материала
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина525 мм
- Глубина454 мм
- Высота790 мм
- Вес5.8 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет