Товар в корзине. Перейти
Стул Моди, белый - фото 1Стул Моди, белый - фото 2Стул Моди, белый - фото 3Стул Моди, белый - фото 4Стул Моди, белый - фото 5

Стул Моди, белый

Артикул: CH-066-222
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Полин светло-серый
Фотография товара Стул Полин светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Харон, черный
Фотография товара Стул Харон, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический стул SHT-S153 – это великолепное сочетание привлекательного дизайна, практичности и долговечности. Такой стул делает любое пространство уютным и идеально подходит для обустройства зоны отдыха в доме, на террасе, в саду, офисе или кафе.

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Главная концепция модели - воздушность и легкость, что позволяет расширить пространство в помещении. Выразительные линии создают оригинальную форму стула, представляя собой единую конструкцию. Дизайн стула поможет создать особенный интерьер с эффектными акцентами.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная спинка и мягкая подушка обеспечат комфортную посадку и подарят ощущения расслабленности во время отдыха.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Надежный металлический каркас всего стула окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Подушка выполнена из водонепроницаемой полиэфирной ткани, которая обеспечивает повышенную прочность материала, стойкость к истиранию, разрывным нагрузкам, не выцветает от стирок.
Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

ПРОСТОЙ УХОД
Ткань легко чистится, при правильной сушке не мнется.
Пыль и загрязнения с металла можно удалять при помощи мягкого влажного материала

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина454 мм
  • Высота790 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стул обеденный

Товар в корзине

Стул Моди, белый
Стул Моди, белый
от 8 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
114 920
127 682 ₽по отдельности

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.