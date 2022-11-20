Товар в корзине. Перейти
Стул Одди, велюр синий - фото 1Стул Одди, велюр синий - фото 2Стул Одди, велюр синий - фото 3Стул Одди, велюр синий - фото 4Стул Одди, велюр синий - фото 5Стул Одди, велюр синий - фото 6Стул Одди, велюр синий - фото 7

Стул Одди, велюр синий

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Одди, велюр зеленый
Стул Одди, велюр зеленый
Следующий Стул Одди, велюр темно-серый
Стул Одди, велюр зеленый

Характеристики товара

Описание

Классический стул для кухни без подлокотников на металлическом каркасе позволит сидеть с удобством человеку любой комплекции. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне велюровой обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота935 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина450 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки22 кг

Похожие товары

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
11

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 100 шт.
Комплект стульев Eames бежевый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames бежевый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
14

Комплект стульев Eames бежевый x4

В наличии 100 шт.
Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames Темно-серый

Стул Eames КоричневыйНастоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49045
4 490 ₽Оптовая цена
64Хит

Стул Eames Коричневый

В наличии 100 шт.
Стул Eames Мини детский, белыйНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 29024
2 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Eames Мини детский, белый

Стул Eames Мини детский, голубойНастоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
1 99034
2 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames Мини детский, голубой

В наличии 100 шт.
Стул Eames DAW белыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Eames DAW белый

Стул Eames DAW черныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 99051
7 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Eames DAW черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

С этим товаром покупают
Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Ivory (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
6

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)

Стул Lazzoli 3803Настоящее фото товара Стул Lazzoli 3803, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена
14

Стул Lazzoli 3803

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, прозрачный

Стул William, ромб, бархат серыйНастоящее фото товара Стул William, ромб, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
12

Стул William, ромб, бархат серый

Стул William ромб бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена
10

Стул William ромб бархат светло-серый

Стул с подлокотниками Barkley, микровелюр серыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Barkley, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 900
Оптовая цена
15

Стул с подлокотниками Barkley, микровелюр серый

Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби серыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 900
Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Frank, рогожка комби серый

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Одди, велюр коричневыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Одди, велюр коричневый

Стул Одди, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Одди, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Одди, велюр бежевый

В наличии 11 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.